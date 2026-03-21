FirenzeViola Vanoli e l'intuizione che ha cambiato la Fiorentina: Parisi ora è imprescindibile

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Paolo Vanoli sta vivendo mesi aggrappato alla carrozza di una montagna russa, tra i bassi delle critiche aspre di chi lo avrebbe voluto esonerare in tempi non sospetti e gli alti di chi ne ha sempre riconosciuto i pregi. Sicuramente è giusto ricordare di come abbia ereditato questa squadra prima di portarla, lentamente, fuori dalla zona retrocessione. Ha dovuto riaccenderla fisicamente, ricostruirne la fiducia, cambiarne radicalmente il volto tattico e, volenti o nolenti, la squadra l'ha seguito e continua a farlo. Poteva fare di più? Può darsi, ma non è ancora il momento dei giudizi finali.

L'intuizione vincente

Di tutto il lavoro portato avanti, c'è un'intuizione che ha permesso ai viola di cambiare passo nel momento del bisogno: l'idea di Parisi esterno offensivo. In quel ruolo, l'ex Empoli ha ritrovato fiducia, ha dato una marcia in più a tutta la squadra e ha permesso di tornare a un buon livello di rendimento anche a Dodo, uno dei giocatori più criticati della prima parte di stagione. La totale disponibilità dell'esterno mancino lo ha chiaramente aiutato, ma Parisi dopo più di due anni di difficoltà, è sbocciato come un fiore a primavera.

Perché cambiare?

Con Gosens che lentamente sta tornando in palla fisicamente, privarsi di Parisi alto a destra sarebbe un errore. Anche in vista della partita contro l'Inter. L'esterno mancino che si sente a suo agio nei panni dell'attaccante, dà tutto un altro senso alla fase offensiva viola rispetto a quando gioca Harrison. Il suo dinamismo e la sua qualità danno un altro senso al ruolo e si è visto anche contro il Rakow dopo il gol segnato contro la Cremonese.

L'imprescindibile

Vanoli ha dato ampi meriti al proprio giocatore, ma viste le tante critiche che gli sono state fatte in questi mesi, oggi è giusto anche celebrarne l'idea che ha permesso di equilibrare il 4-1-4-1 che ha rilanciato la Fiorentina. Anche dopo la sosta, al rientro di Solomon, potrebbero essere altri a rischiare il posto, perché in questo stato di grazia, Parisi si è riscoperto da un giorno all'altro, inamovibile.