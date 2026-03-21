Dalla Turchia, Fiorentina in contatto con Tedesco per la panchina del prossimo anno

Dalla Turchia, Fiorentina in contatto con Tedesco per la panchina del prossimo annoFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Secondo quanto riportato da Fanatik, ci sarebbe un nuovo nome in ottica panchina per la Fiorentina in vista della nuova stagione, con il futuro di Paolo Vanoli che però resta ancora tutto da decifrare e sul quale ovviamente influirà l'esito del finale di questa annata calcistica. Il portale turco sottolinea infatti come il club viola sarebbe in costante contatto con l'ex ct del Belgio Domenico Tedesco, ritenuto uno dei nomi in cima alla lista di Paratici. Il contratto dell'attuale tecnico del Fenerbahce è in scadenza nel 2027.