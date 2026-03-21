Cherubini (ad Parma): "Non possiamo cullarci su quanto fatto fino a oggi"

vedi letture

L'amministratore delegato dal Parma, Federico Cherubini ha parlato così in sala stampa dopo la brutta sconfitta contro la Cremonese. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "Non sono qui per i fischi dei tifosi. Sono qui per dire che se tutti i sacrifici che sono stati fatti fino a oggi pensiamo che sono sufficienti per raggiungere l'obiettivo ci sbagliamo. Sentivo che questa vicinanza all'obiettivo quasi dato per raggiunto era sicuramente una cosa negativa. Purtroppo credo che sia fondamentale recuperare il nostro spirito. Non possiamo cullarci su quanto fatto fino a oggi".

Siamo sicuri che è solo rilassamento mentale? C'è altro?

"Non ho la ricetta oggi. Credo che la sosta servirà per analizzare le ultime due gare e capire le possibili soluzioni. Non è il momento di fare bilanci e addossare colpe. Ma di trovare soluzioni per riprendere un cammino che ci possa portare al nostro obiettivo".