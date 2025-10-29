Chivu spiega: "Nella ripresa abbiamo dato la svolta al match. Inizio a divertirmi"

Il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita della sfida contro la Fiorentina commentando la vittoria dei suoi. Queste le sue parole: "I gol sono stati tutti belli. Oggi era importante la vittoria e la reazione dopo Napoli in vista del cammino. Oggi abbiamo fatto una gara matura. Nel primo tempo siamo stati poco cattivi e leziosi, nella ripresa abbiamo aggiunto quello che ci mancava e l'abbiamo sbloccata".

Sulla reazione dopo il gol di Sucic: "Ho approfittato della rete per cambiare quello che non mi era piaciuto. Chiedo scusa agli arbitri se li metto in difficoltà".

La sorprende vedere Calhanoglu capocannoniere?: "La qualità di Hakan non si discute, gli serviva solo superare i momenti di difficoltà di questa estate. E' un centrocampista completo che ha la leadership dentro, siamo contenti di lui così come degli altri centrocampisti".

Perché ha effettuato i cambi solo al 77'?: "La reazione che pretendevo all'intervallo l'ho vista, era inutile cambiare, non volevo scombinare gli equilibri. Mi è passata l'idea di fare qusslche cambio ma poi abbiamo avuto la fortuna di fare il secondo gol, sono letture che alle volte un tecnico sente".

Sul famoso rumore dei nemici: "Non ascolto cosa si dice da fuori, sono dentro il progetto e cerco di colmare le mancanze di questo gruppo a livello mentale e fisico".

Sulla sua esperienza da allenatore: "Di me parlo poco. All'inizio ero preoccupato e impensierito, ora invece inizio a divertirmi".