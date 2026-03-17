Bonazzoli: "Per noi la salvezza è vita, non dobbiamo dormirci la notte"

vedi letture

Dopo il 4-1 subito nella giornata di ieri, l'attaccante della Cremonese Federico Bonazzoli ha commentato così la partita persa contro la Fiorentina e la situazione di classifica della squadra grigiorossa, adesso ancora più delicata. In questo momento, infatti, la squadra di Nicola si trova terzultima a -3 dal Lecce. Queste le parole dell'attaccante italiano classe 1997: "Ci stanno mancando tante cose, serve fare un profondo esame di coscienza perché dobbiamo e vogliamo rimanere in questa categoria. Quello che sta succedendo non deve farci dormire la notte. Per noi la salvezza è vita.

L'occasione nel primo tempo parata da De Gea? Non era semplice, ma potevo fare di più, mi assumo le mie responsabilità. Dobbiamo continuare a lottare, non dobbiamo mollare".