FirenzeViola Brillantezza e gol ritrovati: l'entusiasmo di Dodo contagia la Fiorentina

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La Cremonese non è stato un test del tutto probante, questo è un dato di fatto, ma se la Fiorentina torna a divertirsi c'è la speranza che il finale di questa stagione complicata possa regalare qualche soddisfazione. E l'emblema del giocatore che ha bisogno di stimoli ed entusiasmo in campo per esprimersi al meglio è proprio Dodo. La squadra in effetti sembra rappresentata bene dal brasiliano che in questa stagione è andato avanti tra alti e bassi e nelle gare viola migliori è stato protagonista sulla fascia dove con Parisi (più che con Harrison) ha trovato un affiatamento tale da potersi smarcare e salire come ama fare.

Forma ritrovata

Alcuni inserimenti in velocità, accentrandosi per smarcarsi dal difensore, e i tanti metri fatti mettendo a sedere due avversari e Audero in occasione del gol mettono in luce uno stato di forma che finora, sinceramente, non si era ancora visto. La Primavera insomma sta facendo rifiorire anche lui.

Un gol che in A mancava da tre anni

Dodo ieri sera è stato determinante anche per il gol spettacolare ("Più bello di quello di Parisi" ha scherzato con il suo compagno a fine partita). Gol che in questa stagione aveva fatto solo nei preliminari di Conference contro il Polyssia ma che in campionato mancava dall'aprile 2023 contro la Sampdoria. D'altronde il conto è presto fatto: sono solo tre i gol in maglia viola in tutte le competizioni, con 13 assist fatti. Fin dall'estate l'ex tecnico Pioli gli aveva chiesto di essere più in area di rigore ed essere determinante. Cambiato modulo e ancorato in difesa, per il brasiliano è più difficile arrivare in area ma essersi sbloccato può dargli ulteriori stimoli, importanti per lui, per il suo futuro (rinnovo o addio che sia) e soprattutto per la Fiorentina che dai suoi big non può prescindere.

