Ds Cremonese: "È sempre importante ma oggi anche di più. Nicola non rischia"
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Simone Giacchetta, ds della Cremonese, ha parlato a DAZN prima della sfida contro la Fiorentina: "Sono tutte partite importanti, questa lo è ancora di più delle precedenti. Veniamo da un periodo abbastanza negativo, ma dobbiamo cercare di dare il meglio nelle difficoltà come ogni neopromossa. Rimaniamo uniti e concentrati, stasera è un'opportunità".
Okereke? "Avevamo un posto in lista, con lui c'è un buonissimo rapporto. Si è sempre allenato bene: visto che avevamo un posto e che conoscevamo le qualità del giocatore, lo abbiamo inserito"
La posizione di Nicola?
"Non dobbiamo pensare a un esito negativo, su Nicola eventuali valutazioni dovevamo farle tempo fa. C'è solo voglia di salvarci con tutta la forza, cercando di dare il nostro meglio".
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Copertina
Tommaso LoretoDa Napoli il primo assist, il Lecce va ko e la classifica è in evoluzione. Cremona tappa fondamentale, una Viola pragmatica attende responsi su Kean
Alberto PolverosiLo spareggio di Cremona per evitare una vergogna tremenda. Se vanno in B, questi viola saranno per sempre cancellati dalla memoria di Firenze. La croce dei calci piazzati: Vanoli stia attento ai due metri di Djuric
Luca CalamaiUna vittoria che regala fiducia. Speriamo che Gud ritrovi sicurezza dopo il gol decisivo. E ora a Cremona abbiamo bisogno di Kean. Vietato scendere in campo puntando al pari
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