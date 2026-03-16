Ds Cremonese: "È sempre importante ma oggi anche di più. Nicola non rischia"

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Simone Giacchetta, ds della Cremonese, ha parlato a DAZN prima della sfida contro la Fiorentina: "Sono tutte partite importanti, questa lo è ancora di più delle precedenti. Veniamo da un periodo abbastanza negativo, ma dobbiamo cercare di dare il meglio nelle difficoltà come ogni neopromossa. Rimaniamo uniti e concentrati, stasera è un'opportunità".

Okereke? "Avevamo un posto in lista, con lui c'è un buonissimo rapporto. Si è sempre allenato bene: visto che avevamo un posto e che conoscevamo le qualità del giocatore, lo abbiamo inserito"

La posizione di Nicola?

"Non dobbiamo pensare a un esito negativo, su Nicola eventuali valutazioni dovevamo farle tempo fa. C'è solo voglia di salvarci con tutta la forza, cercando di dare il nostro meglio".