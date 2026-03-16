Domenica arriva l'Inter, Bastoni e Lautaro verso il rientro contro la Fiorentina
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Se oggi si è fermato Mkhitaryan che dunque non verrà a Firenze al Franchi con l'Inter domenica sera, Bastoni invece dovrebbe tornare regolarmente al Franchi: oggi infatti, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, il difensore ha svolto un lavoro differenziato, come Lautaro Martinez e Calhanoglu.
Proprio il ritorno di Lautaro Martinez - scrive anche l'Interista - si avvicina e l'obiettivo resta appunto Firenze. Nel corso della settimana riprenderà gradualmente infatti ad allenarsi con il gruppo e, se non ci saranno intoppi, sarà a disposizione per la trasferta al Franchi.
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