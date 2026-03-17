Vigilia di Rakow-Fiorentina: allenamento viola alle 11, conferenza alle 18.30
Giornata di vigilia domani per Rakow-Fiorentina, gara di ritorno degli ottavi di finale dopo il 2-1 viola al Franchi che si giocherà giovedì alle 18.30 in Polonia (a Sosnowiec). Il programma del mercoledì prevede l'allenamento della Fiorentina alle 11 al Viola Park, prima della partenza per la Polonia dove Vanoli e un giocatore terranno la consueta conferenza a due voci alle 18.30.
Per quanto riguarda il Rakow, allenamento alle 15 e conferenza stampa alle 19.
March 17, 2026
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