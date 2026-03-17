Il piccolo Tommy privato del suo cartellone. Ma allo Zini vince con la sua Fiorentina

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Dalla Cremonese alla Cremonese, in poco più di due mesi anche il piccolo Tommy si è preso la sua rivincita. Si tratta del bambino di Lodi, tifosissimo viola, che poco tempo fa era spopolato sui social dopo le tante prese in giro subite dai compagni di scuola per le sconfitte della Fiorentina, durante una stagione piena di delusioni. Tommy però non ha mai mollato la sua fede viola e proprio in occasione del match d'andata contro i grigiorossi, vinto per 1-0 al Franchi dalla squadra di Vanoli, era stato invitato allo stadio dalla società viola. Il bambino portò con sé un cartellone (nella foto dell'articolo) con scritto: "Credere nei sogni cambia le storie", prima di incontrare alcuni calciatori dopo la vittoria firmata Kean allo scadere.

Ieri, per la gara di ritorno, il piccolo e sua madre sono tornati allo stadio a vedere la Fiorentina, stavolta allo Zini di Cremona. Ai tornelli d'ingresso, però, uno steward ha privato il bambino del cartellone che si era progettato per l'occasione, con scritto: "Adesso nei sogni ci credo più forte". Tommy non ha potuto quindi salire sugli spalti con l'oggetto in questione, ma ha comunque assistito al successo per 1-4 della sua squadra del cuore. A fine partita, la mamma Vania ha documentato il tutto è postato sui social, scrivendo: ""Mamma stasera tifo anche per i miei amici di Firenze" e non importa se ci hanno ritirato il cartellone all'ingresso. Qui si sogna forte lo stesso", facendo nuovamente il giro del web. Ecco il post Instagram: