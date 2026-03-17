"Bella e concentrata. Una rinascita che parte da Paratici": il commento di Tuttosport

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"Il Viola è brillante", titola stamani Tuttosport nelle sue pagine interne, dedicate alla Fiorentina e al largo successo arrivato ieri sera in casa della Cremonese. Per il quotidiano torinese, "una Fiorentina concentrata e a tratti anche bella fa suo il match salvezza portandosi a +4 dalla Cremonese". Non c'è stata storia allo Zini, dove i viola l'hanno fatta da padroni. L'analisi del giornale piemontese è breve ma coincisa: "Confermato anche ieri sera: la squadra di Vanoli ha avuto in mano il match e ne ha disposto a proprio piacimento confermando la crescita (tre vittorie, due pareggi e una sola sconfitta) nelle ultime sei".

Tuttosport fa poi un breve applauso nei confronti del ds viola, Fabio Paratici, additato come la figura che ha portato ciò che mancava in casa Fiorentina. Scrive il giornale: "Da quando Fabio Paratici è giunto a Firenze ha portato, risultati alla mano, quella serenità che era mancata in precedenza alla squadra viola. E la prestazione di ieri risuona forte come il segnale di una rinascita a lungo attesa".