Cremonese, Sanabria parte dalla panchina ma si consola con la convocazione del Paraguay
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Stasera in Cremonese-Fiorentina non dovrebbe rientrare tra gli 11 titolari scelti da Davide Nicola cper affronatre i viola ma intanto per Antonio Sanabria è arrivata una bella notizia. L'attaccante grigiorosso, ex Torino in passato vicino anche alla Fiorentina, è stato infatti convocato in Nazionale.
Il commissario tecnico della nazionale paraguaiana, Gustavo Alfaro, ha infatti ufficializzato la lista dei convocati per la finestra FIFA di marzo, durante la quale il Paraguay affronterà in amichevole Grecia e Marocco in Europa, avendo già strappato il pass per il Mondiale.
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Copertina
Tommaso LoretoDa Napoli il primo assist, il Lecce va ko e la classifica è in evoluzione. Cremona tappa fondamentale, una Viola pragmatica attende responsi su Kean
Alberto PolverosiLo spareggio di Cremona per evitare una vergogna tremenda. Se vanno in B, questi viola saranno per sempre cancellati dalla memoria di Firenze. La croce dei calci piazzati: Vanoli stia attento ai due metri di Djuric
Luca CalamaiUna vittoria che regala fiducia. Speriamo che Gud ritrovi sicurezza dopo il gol decisivo. E ora a Cremona abbiamo bisogno di Kean. Vietato scendere in campo puntando al pari
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