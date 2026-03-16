Cremonese, Sanabria parte dalla panchina ma si consola con la convocazione del Paraguay

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Stasera in Cremonese-Fiorentina non dovrebbe rientrare tra gli 11 titolari scelti da Davide Nicola cper affronatre i viola ma intanto per Antonio Sanabria è arrivata una bella notizia. L'attaccante grigiorosso, ex Torino in passato vicino anche alla Fiorentina, è stato infatti convocato in Nazionale.

Il commissario tecnico della nazionale paraguaiana, Gustavo Alfaro, ha infatti ufficializzato la lista dei convocati per la finestra FIFA di marzo, durante la quale il Paraguay affronterà in amichevole Grecia e Marocco in Europa, avendo già strappato il pass per il Mondiale.