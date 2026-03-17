Social Dodo esulta dopo la vittoria e il gol, Gudmundsson tagga il ct Ancelotti

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Dodo ieri a Cremona ha vissuto una serata da protagonista, tra i migliori della partita. E come spesso accade il brasiliano ha postato le foto sui social scrivendo "Bravi ragazzi! Andiamo + e il cuore viola". Tra i tanti commenti, ci sono anche i complimenti e il sostegno dei suoi compagni, come quello di Solomon che lo chiama "Domilsinho" per sottolineare il talento da brasiliano (il nome è Domilson).

Il più divertente è però il commento di Gudmundsson che tagga direttamente Carlo Ancelotti, ct del Brasile, che lo ha lasciato fuori dalle ultime convocazioni verdeoro. Chissà che l'allenatore non dia retta al numero 10 viola, ormai per le prossime volte; intanto però l'islandese gli avrà strappato almeno un sorriso.