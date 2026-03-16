Djuric prima della Fiorentina: "Con Bonazzoli ci conosciamo bene"

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L'attaccante della Cremonese Milan Djuric ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro la Fiorentina valido per la 29^ giornata. Siete carichi? "Serata importante per noi, la sconfitta di Lecce ci ha fatto molto male ma possiamo rifarci. Fa piacere giocare con Bonazzoli, ci conosciamo e speriamo di fare una bella partita".