FirenzeViola Gosens che botta! Oggi terapie: a rischio per la Polonia ma ottimismo per domenica

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Tanta paura, ieri per Robin Gosens, dopo la forte botta al torace rimediata intorno all'80' quando il terzino ha sbattuto in velocità sul palo per arginare una delle folate della Cremonese che nella ripresa ha cercato di riaprire la gara. Il giocatore ha accusato un trauma toracico, come comunicato dalla Fiorentina in serata, ed oggi al Viola Park ha svolto le prime terapie. Per la gara di Conference il tedesco, che sta ritrovando via via quella brillantezza persa in questa stagione, potrebbe rimanere a riposo anche se verrà valutato solo domani ma la bella notizia è che per domenica, contro l'Inter, non dovrebbero esserci problemi.

Proprio per questo il tecnico potrebbe risparmiargli la trasferta in Polonia per farlo recuperare al 100% per l'ultima gara prima della sosta. Il giocatore tra l'altro contro lo Jagiellonia aveva rimediato anche due fratture al volto che, però, non gli hanno mai impedito di allenarsi ed essere a disposizione: segno che in campo Gosens non si risparmia mai.