La Cremonese si scusa col piccolo Tommy: "Nostro errore. Ti aspettiamo allo Zini"

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La Cremonese si scusa pubblicamente col piccolo Tommy, il bambino di Lodi tifoso della Fiorentina che ieri sera, ai cancelli d'ingresso dello stadio Zini, è stato privato del cartellone che si era portato dietro per l'occasione. In queste ore, infatti, la storia di Tommy - già nota tempo fa per le prese in giro che subiva a scuola a causa delle sconfitte della sua squadra del cuore - sta circolando online per via di un episodio avvenuto ieri sera, quando uno steward ha tolto al bambino il cartellone realizzato per la partita a cui avrebbe assistito dal vivo tra grigiorossi e viola.

Una volta venuta a conoscenza dell'episodio, la stessa Cremonese ha preso posizione tramite un comunicato ufficiale, dal titolo "Scusa Tommy, ti aspettiamo allo Zini" diffuso in questi minuti: "In relazione all’episodio che ha coinvolto il piccolo tifoso viola Tommaso al quale non è stato consentito di introdurre un cartello in tribuna in occasione della partita con la Fiorentina, U.S. Cremonese, appurati i fatti, censura l’errore commesso per eccesso di zelo dal personale in servizio allo Zini. La società grigiorossa desidera scusarsi con Tommy e la sua famiglia per l’accaduto. Tommy sarà sempre il benvenuto nel nostro stadio".