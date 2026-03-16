Il Rakow perde una pedina da novanta per il ritorno con la Fiorentina: Pienko va ko

vedi letture

Il Rakow perde la partita e una pedina importante nel weekend di Ekstraklasa. L'eurorivale della Fiorentina, dopo la sconfitta per 2-1 nell'andata degli ottavi di Conference, è stata messa Ko dal Gornik, che l'ha battuta per 3-1 e superata in classifica. Gara che si è disputata ieri e che è stata decida dalla doppietta di Sadlek e gol di Ambros per i padroni di casa, mentre la rete della bandiera per il Rakow porta la firma di Ameyaw.

Il Rakow ha perso inoltre Tomasz Pienko, centrocampista classe 2004 che si è infortunato contro il Gornik: Pienko salterà il match di giovedì contro la Fiorentina, un ritorno in programma alle ore 18.45 in Polonia. A confermarlo è il tecnico dei rossoblù, LukaszTomczyk: “Per quanto riguarda Tomasz Pieńko, temo si tratti di un infortunio piuttosto serio. I tempi di recupero dovrebbero aggirarsi intorno alle quattro settimane, quindi non sarà disponibile già dalla prossima partita”