Verso Fiorentina-Inter: Chivu recupera Calhanoglu, le ultime su Bastoni e Lautaro
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Mentre la Fiorentina deve dosare le energie e la preparazione per la gara di Conference di giovedì, l'Inter è già proiettata verso la gara del Franchi anche se deve fare i conti con gli infortuni di alcuni elementi cardini. Dall'allenamento arrivano segnali confortanti per i nerazzurri soprattutto su Calhanoglu che oggi si è allenato in gruppo, Mkhitaryan invece procede con le terapie e ovviamente a Firenze non ci sarà.
Chivu spera invece nel recupero di Bastoni e Lautaro che procedono nel loro lavoro personalizzato: il difensore ha fatto la prima parte di allenamento in gruppo per poi continuare a parte mentre Lautaro ha lavorato tutto il tempo a parte lavorando però sul campo.
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