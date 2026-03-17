Clima infuocato a Sosnowiec. Il Rakow annuncia il sold out per la gara coi viola

Clima infuocato a Sosnowiec. Il Rakow annuncia il sold out per la gara coi viola
Oggi alle 12:26Avversari
di Redazione FV

Ci sarà un clima infuocato ad attendere la Fiorentina giovedì sera a Sosnowiec. Ad annunciarlo è il Rakow tramite i propri canali social, con cui la società polacca rende noto il tutto esaurito registrato allo Zagłębiowski Park Sportowy per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Conference League. La squadra di Vanoli dovrà difendere il 2-1 ottenuto all'andata di fronte a un pubblico affamato, composto però anche da circa 400 tifosi della Fiorentina. Ecco il post: