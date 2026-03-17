Clima infuocato a Sosnowiec. Il Rakow annuncia il sold out per la gara coi viola
Ci sarà un clima infuocato ad attendere la Fiorentina giovedì sera a Sosnowiec. Ad annunciarlo è il Rakow tramite i propri canali social, con cui la società polacca rende noto il tutto esaurito registrato allo Zagłębiowski Park Sportowy per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Conference League. La squadra di Vanoli dovrà difendere il 2-1 ottenuto all'andata di fronte a un pubblico affamato, composto però anche da circa 400 tifosi della Fiorentina. Ecco il post:
MAMY TO! 🔥 SOLD OUT! ✅— Raków Częstochowa (@Rakow1921) March 17, 2026
Medaliki, jesteście niesamowici! 😍 W czwartek w Sosnowcu widzimy się w komplecie i razem walczymy o wielkie rzeczy! 💪
ℹ️🎟️ W sprzedaży mogą pojawiać się pojedyncze bilety ze zwolnień lub rezerwacji sponsorskich. pic.twitter.com/3BZlegdgEI
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Avversari
Liberazione viola: insieme agli attributi, l’eleganza di una squadra consapevole. I fantasmi forse sono spariti. Anche senza Kean (in panchina) il gruppo ha dato le risposte giuste. E ora finale di stagione da scrivere in Europadi Angelo Giorgetti
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1 Liberazione viola: insieme agli attributi, l’eleganza di una squadra consapevole. I fantasmi forse sono spariti. Anche senza Kean (in panchina) il gruppo ha dato le risposte giuste. E ora finale di stagione da scrivere in Europa
2 La Fiorentina ha colto l'occasione e questa è una notizia. Tanti riscatti e un assist per l'Europa
Copertina
FirenzeViolaUn esperimento vincente, due anni dopo. Parisi a destra: la rinascita del Pendolino di Serino
Giacomo A. GalassiLiveCremonese-Fiorentina 1-4, i viola calano il poker e superano il Lecce in classifica
Mario TeneraniCremona stasera vale tutto. C'è Kean, speriamo giochi almeno un po'. Aspettiamoci una Fiorentina prudente… Bella notizia, Martinelli incanta Genova
Tommaso LoretoDa Napoli il primo assist, il Lecce va ko e la classifica è in evoluzione. Cremona tappa fondamentale, una Viola pragmatica attende responsi su Kean
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