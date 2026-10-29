Vanoli gode della fiducia della dirigenza. La Gazzetta dello Sport: "Ora però serve una svolta"
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Contro l’Atalanta, ultima partita dello scorso campionato, Paolo Vanoli salutò il Franchi, prima dell’addio estivo: applaudito dal pubblico, che fischiò la squadra, ma non confermato dalla società, che poi decise di puntare su Grosso. Il resto è storia nota: Vanoli è tornato e si è ritrovato impantanato nella lotta per restare in Serie A. La classifica piange ma la fiducia resiste, sia da parte sua sia da parte della dirigenza.
Però serve una svolta per ritrovare autostima e rimettersi sulla strada giusta. Il calendario non aiuta (dopo la Dea, Sassuolo e Juve prima della nuova sosta) e la difesa è in emergenza (Pongracic e Ranieri out) ma bisogna sterzare. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.
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