Vanoli rischia? Per la Repubblica il futuro del tecnico viola passa dalle prossime due gare

Le prossime due sfide, quella di stasera contro l'Atalanta e quella di lunedì con il Sassuolo, saranno decisive per il futuro di Paolo Vanoli. Questo quanto riportato stamani da la Repubblica, che rimarca anche però come dopo il ko con l’Inter, Paratici abbia confermato pubblicamente la fiducia nel tecnico, sottolineando le difficoltà del calendario. Ora, però, la società si aspetta risposte concrete in termini di risultati, prestazioni e scelte tattiche. La squadra è considerata giovane ma ricca di qualità e dovrà dimostrarlo nei prossimi impegni, per permettere all’allenatore di arrivare alla sosta di novembre con maggiore serenità.

Contro i bergamaschi, la Fiorentina proverà anche a ritrovare una vittoria casalinga in campionato che manca dall’1-0 sulla Lazio dello scorso aprile. Un dato che coinvolge anche Sarri, oggi sulla panchina dell’Atalanta e alle prese con le pressioni dei tifosi, che hanno chiesto maggiore grinta dopo le ultime prestazioni negative. I nerazzurri saranno inoltre condizionati da numerose assenze, con otto giocatori indisponibili e Sulemana e Scalvini recuperati solo per la panchina. Per i viola si presenta dunque un’opportunità importante per invertire la rotta.