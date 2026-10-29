FirenzeViola Dal clima dei tifosi all'urgenza di punti: Sarri-Vanoli, il futuro passa dal Franchi

I due allenatori si giocano al Franchi una buona fetta di futuro: Fiorentina-Atalanta di stasera vale tanta credibilità per entrambi

Quando siamo solo alla nona giornata la posta in palio è già altissima, sia per Paolo Vanoli che per Maurizio Sarri. Fiorentina e Atalanta si affrontano stasera al Franchi, dopo un inizio di stagione che le vede molto lontane dalle premesse iniziali, soprattutto sponda viola. Un andamento simile a cui hanno reagito in maniera diametralmente opposta le due tifoserie, che hanno accompagnato le due squadre al match con stili differenti. Ma al di là del contorno, sono i due allenatori a giocarsi una fetta di futuro e di credibilità con le rispettive piazze.

Vanoli e una risalita sempre più urgente

Vanoli ha senza dubbio molto più bisogno di Sarri, di dare una sterzata alla sua squadra. L'attualità non sorride a nessuno dei due ma se c'è una realtà in condizioni molto più preoccupanti, è certamente la Fiorentina. Per il club, il tecnico non è mai stato in discussione ma l'urgenza di punti inizia a farsi impellente e se stasera non dovessero arrivarne, De Gea e compagni si ritroverebbero nella stessa identica situazione di un anno fa (quattro punti dopo nove giornate). Paradossale che sia un discorso rivolto a chi è già subentrato sulla panchina, quella stessa che Vanoli vuole tenersi stretto con un risultato soddisfacente già stasera.

Sarri, l'amore mai chiuso con Firenze e la Dea da tenersi stretta

Simile l'attualità di Sarri, pizzicato più volte dalla critica atalantina e chiamato a scuotere la sua squadra proprio di fronte ai colori che non ha mai nascosto di sostenere. La storia mai chiusa a buon fine tra il tecnico orobico e la Fiorentina è ormai nota, tanto che proprio il Comandante era arrivato a dire che "l'unico modo per entrare al Viola Park è bussare e vedere se qualcuno mi apre". La sua Atalanta non viaggia ai ritmi immaginati a inizio anno ma ha collezionato comunque 10 punti in 8 partite. Pochi per un club come la Dea e pe una tifoseria che ha passato un messaggio prima della trasferta di Firenze: "non vogliamo abituarci alla mediocrità". Fiorentina-Atalanta sa molto di arma a doppio taglio per le rispettive panchine.