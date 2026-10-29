Pellegrino verso l'Atalanta: "La spinta dei tifosi merita di essere ripagata"

"Quando perdi subendo due gol nel recupero, giocare nuovamente dopo pochi giorni è positivo. Domenica abbiamo dato tutto, sfiorando un risultato importante contro una grande squadra come l'Inter. Dobbiamo ripartire dalle cose positive viste a Milano, migliorando nei dettagli e mantenendo alta la concentrazione per tutta la partita". Mateo Pellegrino, intervistato dai canali ufficiali della Fiorentina nel Match Program in vista dell'Atalanta, ha parlato così della sua squadra e di cosa aspettarsi stasera.

L'argentino sa che servirà una prova di altissimo livello: "Dovremo essere perfetti. Conosciamo il valore dell'Atalanta, ha tanti calciatori capaci di decidere la partita in qualsiasi momento. Noi però vogliamo fare bene, soprattutto in casa nostra, per migliorare la classifica. Finora la spinta dei tifosi è stata incredibile e merita di essere ripagata".

Infine, l'ex Parma ha parlato anche del suo rendimento personale, già impreziosito da due reti in campionato: "Ne sono felice, è vero che non abbiamo segnato molto, ma nelle ultime partite tanti episodi hanno girato a nostro sfavore. L'importante è continuare a lavorare duro, creare occasioni e migliorare anche il nostro livello offensivo. Tutti gli attaccanti devono aiutare la squadra, sia con i gol sia con il lavoro oscuro".