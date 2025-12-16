Viola Park, lancio di petardi da parte di tifosi: la nota dei Carabinieri
Domenica sera la Curva Fiesole ha lasciato lo stadio prima della fine di Fiorentina-Verona. C'è stato qualche momento di tensione senza però alcun gesto significativo da parte del tifo organizzato. Tranne uno. Come riporta una nota dei Carabinieri, le sere del 14 e 15 dicembre un gruppo avrebbe esploso diversi petardi nei pressi della rete perimetrale del Viola Park. Ecco il comunicato: "Nelle sere del 14 e 15 appena passato, in Bagno a Ripoli, c’è stata un’esplosione di petardi nei pressi della rete perimetrale del Viola Park.
Nella circostanza, in entrambe le serate, ignoti avevano lanciato all'interno della struttura dei petardi. Nessun ferito. Evento verosimilmente riconducibile ai recenti risultati calcistici conseguiti dalla squadra. Indagini in corso dei Carabinieri".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati