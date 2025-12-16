Calciomercato Martinelli può partire per trovare spazio. L'assist arriva da Christensen

vedi letture

Tommaso Martinelli potrebbe essere uno dei giocatori che verranno ceduti nel corso del mese di gennaio, anche se non per motivi legati né al suo né al rendimento di squadra. Dopo la decisione presa in estate di trattenerlo in rosa come vice di De Gea, adesso le riflessioni andrebbero in senso opposto, soprattutto dopo il risicato impiego del portiere in questi mesi difficili che sta vivendo la Fiorentina. Una presenza a Magonza e niente di più, troppo poco per un ragazzo del 2006 che pur essendo considerato un astro nascente, non ha ancora potuto mostrare le proprie qualità da professionista.

Il rientro di Oliver Christensen dal prestito allo Sturm Graz potrebbe anche favorire questo tipo di scenario. Il danese ha giocato 23 partite con la maglia degli austriaci, dimostrando sicuramente di essere abile e arruolabile, soprattutto per il ruolo di vice o addirittura di terzo portiere e il suo ritorno darebbe via al domino con cessione in prestito di Martinelli. Resta da capire quale società potrebbe garantire al giovane viola la titolarità o comunque un numero congruo di presenze. Ma chi di dovere è già alla ricerca di una squadra, anche perché tenere un patrimonio in panchina vita natural durante, appare un autogol in una stagione già segnata da errori e difficoltà senza soluzione di continuità.