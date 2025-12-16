Nuova figura in società. Per Repubblica può essere un ex viola: ecco i nomi
Sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) si parla oggi del possibile inserimento di una nuova figura in società, un uomo che faccia da raccordo tra la proprietà e l'area tecnica. Dopo la fiducia ribadita dal presidente Commisso a La Nazione verso dg Ferrari e ds Goretti, pare incoerente una sostituzione immediata nei suddetti ruoli. Motivo per il quale potrebbe semmai esserci un’aggiunta. A volte guardare in casa d’altri può servire da spunto e il Bologna ad esempio, che negli ultimi tempi ha trovato stabilità e risultati, ha una figura nell’organigramma fondamentale come Marco Di Vaio. Elemento che manca a Firenze.
Per questo l’impressione è che possa essere semmai un ex viola, autorevole e capace, a implementare il comparto dirigenziale stando a contatto con la squadra. I nomi sono i più disparati, da Borja Valero a Manuel Pasqual, passando per Christian Riganò e molti altri, giusto per iniziare a tracciarne l’identikit.
