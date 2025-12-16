Sabatini: "Nessun contatto con la Fiorentina, se mi chiamasse accetterei perché è un grande club"

La Fiorentina in crisi, fa accostare alla società grandi nomi del calcio italiano, tra cui quello dell'esperto Walter Sabatini che a Radio Kiss Kiss ha parlato proprio di un suo possibile approdo nella dirigenza viola: “Non sto per firmare per la Fiorentina. Non ho avuto nessun contatto col club e preferirei non parlarne perché stanno vivendo un vero e proprio dramma sportivo, spero possano uscire da questo momento. Se mi chiamassero accetterei sicuramente la loro proposta, i viola sono un grande club”.