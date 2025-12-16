Calciomercato Chi in odore di addio e chi al vaglio per gennaio: le strategie di mercato viola

Il mercato di gennaio si avvicina, e la Fiorentina sta pianificando le strategie sia in entrata sia in uscita. Anche perché c’è da capire chi meriti, o addirittura voglia la permanenza, e chi no. Kean fa parte della cerchia di giocatori considerati incedibili. Qualcun altro meno. Come Gudmundsson, la cui partenza non è impossibile: l’islandese è sotto esame. Potrebbe dire addio. Lo stesso vale per Martinelli. Il suo procuratore è già alla ricerca di una squadra che gli permetta di ritagliarsi più spazio.

La difesa da rivedere.

Tra le priorità in entrata ci risulta il difensore centrale. La Fiorentina vuole solidità. Tra le idee concrete c’è Diego Coppola del Brighton, pista che potrebbe concretizzarsi dopo un primo approccio recente. Occhio a due giocatori del Chelsea: Axel Disasi, fuori rosa, e Joshua Kofi Acheampong, più complicato. Da segnalare che i Blues hanno terminato le caselle dei prestiti: per prevederne uno devono farne rientrare un altro. Da tenere presente sempre Diogo Leite, in scadenza con l’Union Belino.

Centrocampo e attacco.

Antenne dritte sul centrocampo, dove arriverà un rinforzo. Occhio al futuro di Richardson, sempre più vicino all’addio. Tra i nomi accostati alla Fiorentina c’è Sandi Lovric, così come piace Eric Martel in scadenza col Colonia. Se arriverà l’offerta giusta, saluterà pure Fagioli. Il tecnico Vanoli ha chiesto un esterno: tra i nomi al vaglio Daniel Maldini, sempre gradito alla dirigenza viola, e Jeremie Boga, che lascerà il Nizza gli scontri coi tifosi francesi legati ai risultati negativi del club rossonero.