Prove tecniche di rivoluzione. La Nazione: se Pioli rinuncia, salta l'ingaggio

vedi letture

Sulle pagine odierne de La Nazione si fa il punto della situazione sulle possibili scelte legate alla panchina della Fiorentina, nel caso in cui Paolo Vanoli dovesse essere esonerato. Detto che Pioli è legato alla Fiorentina da un accordo milionario e che se il club dovesse richiamarlo non potrà rifiutarsi (salvo dimissioni e quindi perdita del maxi-ingaggio), in occasione di Fiorentina-Verona fra gli addetti ai lavori in tribuna sono stati identificati Ballardini e Gautieri. Normale aggiornamento professione quello dei due allenatori, al momento senza una panchina, ma la loro presenza ha fatto subito pensare. Come un pensiero – forte – è già corso nella direzione di Beppe Iachini.

Specialista in salvezza ’da matti’, da sempre nel cuore di Commisso, tifoso viola, Beppe è un profilo che in un momento di riflessione come quello attuale non lo si può non prendere in considerazione. Detto di Galloppa (della Primavera) i riflettori si sono poi accesi sulla figura del nuovo dirigente.