L'agente di Dragusin: "Radu vicino al Napoli in passato. Domenica farà di tutto per vincere"

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Florin Manea, agente di Radu Dragusin, difensore della Fiorentina e prossimo avversario del Napoli, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV. Ecco alcune delle sue parole in vista della sfida di domenica: "Questo inizio era un po’ normale, me lo aspettavo. Dragusin è stato fermo un anno e mezzo, ha avuto bisogno di un po' di partite per riprendere il ritmo. Adesso spero di poter vedere il vero Dragusin. Non credo che con Vanoli cambierà qualcosa per lui, si trova bene e ha fatto bene da quando è arrivato mister Vanoli. È arrivato a Firenze per restare, è in prestito con obbligo di riscatto dopo venti partite, dubito non le giochi. È arrivato con l’idea di restare, di impattare sulla Fiorentina.

Ha esperienza in Serie A, in Inghilterra, ha vinto l’Europa League: ha tanta esperienza, ma ha ancora 24 anni. Dragusin vicino al Napoli in passato? Siamo stati vicini al Napoli, poi nella vita succede. Domenica è una partita importante, contro una squadra importante come il Napoli e proverà a fare del suo meglio. Sicuramente gli è rimasto un po' in mente il Napoli, ma adesso siamo alla Fiorentina e darà il 100% per vincere. In quel momento lo volevano anche il Bayern Monaco ed il Tottenham, parlai anche con Aurelio De Laurentiis, era il 2023. Parlai con il presidente, dicemmo anche al Bayern che saremmo andati in Inghilterra perché il suo sogno era giocare in Premier League. Non è andata così bene, ma fa parte della vita".