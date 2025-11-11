Vanoli e un centrocampo nuovo: Nicolussi Caviglia sarà imprescindibile

La Nazione continua l'analisi del nuovo ciclo Fiorentina con Paolo Vanoli, provando ad anticipare le novità che vedremo nelle prossime partite. Rimane un problema grosso a centrocampo, apparso in difficoltà per tutta la prima parte di stagione. Stefano Pioli aveva provato varie formule (contro il Lecce lo cambiò in blocco all'intervallo, mai visto) ma non è stato capace di trovare la formula giusta.

A Genova Vanoli è ripartito dalle sue certezze: un play e due calciatori più muscolari. Per questo Sohm è stato preferito a Fagioli, rimasto in panchina a a Marassi per tutta la gara. Ma le difficoltà non sono mancate. Ammesse e analizzate dal nuovo allenatore della Fiorentina. Si torna li, alla benedetta sosta, per migliorare alcune situazioni. Al centro di tutto rimarrà Hans Nicolussi Caviglia, che deve ritrovare la forma migliore. Alzare il livello dei movimenti prima ancora che della giocata. Tradotto: deve farsi trovare con più facilità, offrire linee di passaggio alle mezzali. Poi la fase successiva. In ritmo dovranno poi entrare gli altri. Mandragora deve ritrovare il feeling con il gol, Fagioli ha bisogno di continuità e fiducia.