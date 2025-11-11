Viviano: "I viola potevano vincere a Marassi. Ci sono le basi per costruire"

vedi letture

Così l'ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano, ad "Aura Sport" su YouTube: "A Marassi si è visto qualcosa da parte dei viola in fatto di distanze. Una squadra compatta come non si era più vista. Poteva vincere, anche perché ha preso una rete da palla inattiva e una dopo un'azione da Mai dire Gol. Ci sono le basi per costruire, spero che la Fiorentina uscirà dalla zona salvezza. Non so chi retrocederà, provo a dire tre tra Pisa, Cagliari, Verona e Parma".