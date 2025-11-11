La Fiorentina ha un grosso problema (e lo dicono anche i protagonisti): il dato del CorSport

Se in Serie A valesse la regola 'Chi segna il primo vince' la Fiorentina avrebbe dodici punti in classifica. Invece il gioco del calcio si basa su altro, è stoccata e gestione. Lo scrive il Corriere dello Sport stamani, che sottolinea uno dei problemi atavici di questa squadra, la gestione del risultato e dei momenti. Lo si è visto anche a Genova: prima sotto, risultato ribaltato, poi pareggio. In tutto la Fiorentina è stata davanti nel punteggio appena tre minuti (quelli passati dal 2-1 di Piccoli al 2-2 su rigore di Colombo).

Un dato spaventa: sono 13 i punti persi da situazione di vantaggio in campionato, dalle cinque occasioni in cui la Fiorentina si è trovata davanti nel punteggio in queste prime undici giornate Ranieri e compagni hanno raccolto soltanto 2 punti. Numeri horror che combaciano anche con quanto successo nell'ultima di Conference, col ribaltone subito sul campo del Mainz. Problema denunciato anche da Simon Sohm proprio a Mainz: «Anche quando vinciamo 1-0, appena l'avversario fa pressione, andiamo in difficoltà».