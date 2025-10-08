Paganini su Pioli: "Se perde a Milano rischia l'esonero. De Rossi? Pradè lo ha sempre voluto"

vedi letture

il noto giornalista di RaiSport Paolo Paganini è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione "Maracanà" per parlare della situazione di varie formazioni di Serie A tra cui la Fiorentina. Queste le sue parole riguardo alla posizione di Pioli: "Se perde a Milano rischia di essere esonerato. C'è grande fermento a Firenze, è una piazza esigente, però il percorso che sta facendo la Fiorentina non è buono. Il mercato è stato buono, non so cosa abbia inciso finora. Kean senza Palladino non sembra più lui. La società è ambiziosa, poi c'è il campanello d'allarme della rescissione con la Roma di De Rossi, molto amico di Pradè. Il rischio che venga esonerato dopo Milano c'è. Bisogna capire anche i rapporti di forza all'interno della società. E' una questione di rapporti tra società e chi decide. Mi sembra un po' confusa la linea".

De Rossi il sostituto?

"Pradè lo ha sempre voluto. Sappiamo che De Rossi ha rescisso un contratto importante con la Roma e si è messo alla finestra. Uno che rescinde quel contratto o ha già una mezza sicurezza di un altro impegno...".