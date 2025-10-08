Dagli inviati

Nazionale, l'allenamento di Nicolussi, Kean e Piccoli sotto gli occhi di Gravina

Nazionale, l'allenamento di Nicolussi, Kean e Piccoli sotto gli occhi di Gravina
Oggi alle 16:39Primo Piano
di Redazione FV
fonte Dalla nostra inviata - Luciana Magistrato

Secondo allenamento per la nazionale di Gennaro Gattuso in vista delle due sfide, valide per le qualificazioni al mondiale americano in programma la prossima estate, contro Estonia (sabato sera) e Israele (martedì sera). Con gli azzurri anche tre giocatori della Fiorentina, Kean, Piccoli e Nicolussi Caviglia. I primi due in gruppo insieme mentre l'ex Venezia con Barella e altri centrocampisti. Il tutto sotto gli occhi di Gravina, presente a Coverciano per assistere alla seduta della nazionale. Di seguito le immagini raccolte dalla nostra redazione: 