Piccoli: "Andando alla Fiorentina ho alzato il livello. Vieri il mio idolo"

L'attaccante della Fiorentina, Roberto Piccoli, ha parlato dal ritiro della nazionale italiana a Coverciano. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a Vivo Azzurro TV: "Raggiungere la Nazionale è motivo d'orgoglio, ho fatto un bel percorso di crescita. L'anno scorso ho alzato il mio livello e quest'anno ancor di più in una squadra importante come la Fiorentina. Ho fatto un percorso anche con alcuni ragazzi che ho ritrovato qui, il momento più bello è stato l'Europeo Under 19".

Cresciuto nel mito di Vieri ("un attaccante eccezionale, è stato il mio modello di gioco"), come Bobo ha indossato diverse maglie prima di accasarsi in estate alla Fiorentina. Piccoli ha proseguito commentando le parole di ieri del Ct Gattuso su di lui. "Quelle del Ct sono parole veramente importanti. Ora però non devo mollare, ma mantenere i piedi per terra e continuare a lavorare per ritagliarmi sempre più spazio in questa Nazionale".