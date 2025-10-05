Qui Roma, Dybala a disposizione ma dalla panchina: davanti ci sarà Dovbyk

Il Corriere dello Sport oggi in edicola va nel dettaglio della probabile formazione della Roma oggi pomeriggio al Franchi contro la Fiorentina. Gian Piero Gasperini perde Angelino, assente a causa dell'influenza, e ritrova, almeno per la panchina, Paulo Dybala. Partendo dalla corsia di sinistra, al posto dell'esterno spagnolo ci sarà uno tra Tsimikas, che ha deluso nel match contro il Lille, e Rensh. per quanto riguarda l'argentino invece, con soltanto un allenamento e mezzo nelle gambe dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori tre settimane, sarebbe davvero clamoroso vederlo in campo dal primo minuto o nella prima parte del secondo tempo.

Gasperini potrebbe tenerlo pronto per i minuti finali in caso di bisogno sfruttando la sosta nazionali per recuperarlo al meglio. Accanto a Soulè quindi sulla trequarti ci dovrebbe essere Pellegrini, in vantaggio rispetto su El Sharaawy, mentre l'unica punta dovrebbe essere ancora Dovbyk. Nessun dubbio invece tra mediana e difesa. I due centrocampisti saranno Cristante e Konè, mentre davanti a Svilar agiranno N'Dicka, Mancini e Celik.