"Ordine, cultura del lavoro e competenze": Repubblica racconta il metodo Paratici
La Repubblica di Firenze traccia i punti fermi nel metodo Fabio Paratici, Ds della Fiorentina tornato sulla cresta dell'onda visto l'interessamento della Roma (e non solo): ordine, gestione delle risorse, mentalità a tratti più importante delle competenze, calma e cultura del lavoro. Un vocabolario calcistico, come scrive La Repubblica, semplice ed efficace che sfocia in un metodo.
La sua avventura a Firenze è solo agli inizi, motivo per il quale non sussistono a oggi motivi di una separazione. Poi c'è il concetto del 'passo dopo pass', la disciplina e la voglia di competere dovevano diventare quotidianità. Non ci deve essere spazio per la superficialità ma guai a lasciare da parte l'entusiasmo: giocare a pallone è un privilegio e questo i calciatori devono ricordarselo.
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