Il paradosso del Franchi, Alberto Polverosi: "Così perdono i tifosi"

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Sulle pagine del Corriere dello Sport spazio ad Alberto Polverosi, storica firma del giornale che ha commentato così le ultime evoluzioni della vicenda stadio Franchi di Firenze:

"La Fiorentina ha dichiarato ufficialmente di essere disposta a investire 55 milioni di euro, la metà esatta dei 110 che ancora mancano, per completare il rifacimento dello stadio “Artemio Franchi”, ponendo alcune condizioni, come il controllo dei costi, la chiarezza e la certezza sui tempi di completamento, la consegna del cantiere al termine della fase 1 e la futura concessione per l’utilizzo dello stadio. Ecco il paradosso, l’assurdità: per almeno 49 anni la Fiorentina potrà disporre dello stadio a suo piacimento. Una volta accolta dal Comune la manifestazione di interesse, la società viola avrà per 55 milioni di euro quello che, più o meno, avrebbe avuto se lo stadio fosse stato interamente costruito da Commisso a spese sue. Lo stadio che nascerà è un compromesso che da qui alla sua realizzazione non sarà più al passo coi tempi. Ma questo è un aspetto secondario. La partita si chiuderà senza vincitori. Il Comune (che ora deve cercare i rimanenti 55 milioni sperando nella buona volontà di Ceferin e della Uefa) ha sbagliato la linea, mentre la Fiorentina non avrà lo stadio che aveva progettato ma solo qualcosa di simile. Non vince nessuno, ma qualcuno perde: la gente".