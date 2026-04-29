Roma-Fiorentina affiata a Zufferli. Al Var ci sono Di Paolo e Di Bello

Roma-Fiorentina affiata a Zufferli. Al Var ci sono Di Paolo e Di BelloFirenzeViola.it
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Oggi alle 11:57Primo Piano
di Redazione FV

Ecco la designazione arbitrale per la sfida tra Roma e Fiorentina, match valido per la 35ª giornata di Serie A in programma allo stadio Olimpico alle 20:45.

Arbitro: Zufferli
Assistenti: Rossi L. – Ceccon
Quarto ufficiale: Rapuano
VAR: Di Paolo
AVAR: Di Bello