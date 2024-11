FIORENTINA, La singolare coppa dell'amicizia italo-francese e la tragica finale del 2014

Nuova puntata di "Archivi Polverosi" su Radio FirenzeViola, dove continua il nostro viaggio nelle 50 partite più significative delle coppe europee disputate dalla Fiorentina nei suoi 100 anni di storia. In questa puntata, Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini, hanno raccontato la particolare storia della Coppa dell'Amicizia italo-francese, vinta dai club italiani nel 1959 anche grazie alle vittorie della Fiorentina. Inoltre è stata raccontata la drammatica finale di Coppa Italia della stagione 2013-2014, passata alla storia più per la terribile morte del tifoso napoletano Ciro Esposito che per la vittoria degli azzurri contro i viola di Montella.

COPPA DELL'AMICIZIA ITALO-FRANCESE



Andata - 14 giugno 1959

Nimes-Fiorentina 0-2 (Hamrin 2)

Ritorno - 2 settembre 1959

Fiorentina-Nimes 4-1 (Hamrin 2, Petris 2)

Le due vittorie della Fiorentina nei due turni contro i francesi del Nimes, che portano la firma principalmente di Hamrin oltre a quella di Petris, hanno aiutato i club italiani a vincere la competizione conquistando 4 dei 14 punti (sui 20 totali) che hanno portato la Coppa nel Belpaese. Insieme alla Fiorentina furono protagoniste di quella coppa anche Milan, Inter, Juventus e Atalanta.

COPPA ITALIA 2013-2014

Finale - 3 maggio 2014

Fiorentina-Napoli 1-3 (Vargas)

La Fiorentina dei Della Valle arrivano alla finale di Coppa Italia dopo aver superato Chievo, Siena e Udinese. La partita dell'Olimpico però fu condizionata dagli scontri fuori dallo stadio principalmente tra tifosi napoletani e romanisti, culminati con l'uccisione dopo una sparatoria del tifoso partenopeo Ciro Esposito. La partita venne comunque disputata in un clima surreale, con la Fiorentina che giocò, soprattutto il primo tempo, bloccata dallo choc causato dagli accadimenti extracalcistici. Sul campo, Insigne e Mertens permisero agli azzurri di vincere e a nulla valse la rete del momentaneo pareggio segnata da Vargas.