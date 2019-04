Stevan Jovetic capitano della Fiorentina... con buona pace di Alessandro Gamberini. E' questo il responso visivo del poster che "La Nazione" ha dedicato al campione montenegrino, la cui presentazione è avvenuta ieri nella centralissima P.zza Signoria. Va detto, logistica migliore non poteva esserci: una delle piazze più belle del mondo per un giocatore tra i più bravi del mondo (definirlo bello ci pare francamente esagerato...) nella speranza, entro breve, che Jo-Jo diventi "il più bravo" di tutti. Va altresi' detto che il "gambero" e' tuttora capitano della Fiorentina. Però, quella fascia ci ha fatto riflettere... All'inizio abbiamo pensato ad un fotomontaggio, Stevan Jovetic che controlla il pallone ed un abile manovratore di software che gli regala i galloni di capitano. Poi, guardando meglio quel simbolo di leadership, vediamo che sopra c'è cucito il numero 5, il numero di Gamberini. Il mistero si infittisce, ma ricostruendo i cambi di Mihajlovic (guardando il poster vediamo che Jo-Jo è in maniche corte, sullo sfondo un chiarore tipicamente estivo) troviamo che Gamberini, nelle prime due partite casalinghe della Fiorentina, fu sostituito due volte da Nastasic: l'11 settembre 2011 in Fiorentina-Bologna 2-0, ed il 21 settembre in Fiorentina-Parma 3-0. Individuare tra le due l'esatta coincidenza è poco meno che un dettaglio (noi, comunque, propendiamo per la prima), resta il fatto che chi ha concepito il poster non ha resitito alla tentazione di "promuovere" Jovetic capitano della Fiorentina. Fin da subito, senza aspettare la prossima stagione. Eh già, perchè appare scontato che ai nastri di partenza del campionato 2012-2013 sarà proprio Stevan Jovetic il depositario di quella fascia, prestigiosa, addirittura gloriosa se pensiamo a chi l'ha portata: Cervato, Chiappella, Hamrin, De Sisti, Antognoni, Dunga, Batistuta, Rui Costa, Frey, Mutu... Una sorta di "Capitan Futuro", sulla scia di De Rossi che nella Roma attende l'abdicazione di Totti per salire al trono. Per Jovetic, oggi solo vice-capitano, sarà tutto molto più semplice: Gamberini per Firenze non è certo ciò che il "pupone" è per Roma, e poi "Jo-Jo"... è o non è il futuro della Fiorentina, il simbolo del "progetto", il fulcro, il trampolino dal quale dovranno spiccare il volo i sogni e le aspettative di tutta la Firenze viola? A Stevan il compito di non tradire la fiducia dei tifosi.

In chiusura, ci permettiamo di sollevare un piccolo dubbio: ricordate quando, alla fine degli anni '80, in maglia viola imperversava un signore di nome Roberto Baggio? Ebbene, Stevan Jovetic è stato più volte paragonato al "divin codino" per ruolo, abilità tecnica, carattere...tutto vero, e rammentiamo come Baggio non fosse il capitano di quella Fiorentina. Era certamente il giocatore più in vista, il fuoriclasse designato, ma non era il capitano. Quel ruolo spettava a Carlos Dunga che, a nostro parere, trova il suo attuale clone in Valon Behrami. Jovetic e Behrami sono oggi quello che Baggio e Dunga erano ieri. La nostra è una piccola provocazione, ci rendiamo conto (guai a toccare Jovetic in questo momento) ma il ruolo di capitano richiede personalità, carisma, capacità di dare l'esempio, stima e leadership incondizionata da parte dei compagni. Tutte peculiarità che possiede Valon Behrami, e che lo trasformano nel capitano viola senza fascia.Tutte peculiarità che ancora non ha Stevan Jovetic. A nostro parere Stevan può attendere, come il Paradiso...