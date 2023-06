ZOLA, West Ham? Meglio non fidarsi della classifica

FirenzeViola.it

Gianfranco Zola, ex giocatore ed esperto del calcio inglese, è stato intervistato da La Nazione. Tra i numerosi temi trattati c'è ovviamente la finale di questa sera tra Fiorentina e West Ham: "Credo che sia la finale più equilibrata, tra le tre delle coppe europee. La Fiorentina è allenata benissimo e ha tutte le carte in regola per giocarsi la finale alla pari, anche se del West Ham è meglio non fidarsi perché in campionato non ha espresso, per svariati motivi, il suo vero valore. E' una squadra scomoda da affrontare".