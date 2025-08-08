Sottil al Lecce, c'è anche il sì del giocatore per il prestito secco

FirenzeViola

Sottil al Lecce, c'è anche il sì del giocatore per il prestito seccoFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
di Redazione FV
fonte Niccolò Ceccarini

Riccardo Sottil ha detto sì al Lecce ed ha firmato per il club salentino firma condizionata ovviamente dalle visite di domani. Operazione dunque che si è conclusa nel giro di poco con l'accordo tra tutte le parti. La formula come già anticipato nel pomeriggio è quella del prestito secco oneroso fino a giugno.

Sottil cercherà di riscattarsi, dopo il rientro dal prestito semestrale dal MIlan e la "bocciatura" (anche per motivi di sistema di gioco) di Pioli in viola, in un modulo più funzionale al suo ruolo di esterno. A questo punto manca solo l'ufficialità dopo le visite mediche di domani.