Con lo United ultima tappa del ritiro della Fiorentina: le ultime di formazione
La Fiorentina si prepara a vivere la tappa più attesa della sua tournée estiva oggi alle 13,45 italiane, quando sfiderà il Manchester United all’Old Trafford nell’ultima amichevole sul suolo inglese. Come sottolinea La Nazione oggi in edicola, sarà un test speciale per tutti ma in particolare per David De Gea, che ritroverà il suo vecchio pubblico da avversario dopo aver incontrato a sorpresa, ieri nel ritiro viola, il suo vecchio allenatore Sir Alex Ferguson. Davanti a 60mila persone, si chiuderà il ciclo internazionale di Ranieri e soci.
La probabile formazione
Pioli potrebbe apportare alcune novità rispetto all’ultima uscita tra cui un passaggio al 3-4-2-1, modulo più coperto che potrebbe garantire maggiore equilibrio. Con Kean dal 1', alle sue spalle potrebbe esserci spazio per Richardson o Fazzini al fianco di Gudmundsson. In difesa staffetta tra Pongracic e Pablo Mari mentre il resto della squadra dovrebbe ricalcare quella che ha pareggiato 0-0 con il Nottingham Forest. Sohm dovrebbe fare il suo esordio a partita in corso.
