Alex Ferguson nel ritiro della Fiorentina: l'abbraccio con David De Gea (foto)

© foto di Imago/Image Sport
Bella sorpresa nel ritiro della Fiorneitna a Manchester: sir Alex Ferguson, a lungo allenatore-manager dello United ha fatto visita ai viola. Ovviamente il saluto più caloroso c'è stato con David De Gea.

I due si sono ritrovati casualmente al tavolo 43, numero per eccellenza del portiere della Fiorentina, per 11 stagioni al Manchester.