Mercato in entrata, caldo il nome di Zortea. Come vice Kean, Siwe o Shpendi

Mercato in entrata, caldo il nome di Zortea. Come vice Kean, Siwe o ShpendiFirenzeViola.it
Oggi alle 12:49Rassegna stampa
di Redazione FV

In entrata Daniele Pradè continua a tenere in caldo Zortea, si legge su La Nazione. Cagliari che non farebbe le barricate di fronte a una decina di milioni, giocatore che ha già dichiarato di voler alzare il livello. L’altro elemento che arriverà a prescindere dalle uscite è un vice Kean. Alla Fiorentina serve un calciatore giovane, con le stesse caratteristiche di Moise. Attacco alla profondità, fisicità e protezione palla.

Facile a dirsi, meno a trovarlo al giusto prezzo. Un candidato resta Siwe del Guingamp (5 milioni il costo), un altro nome interessante è quello di Cristian Shpendi del Cesena, che la Fiorentina monitora da mesi. Costo superiore ma di certo più abituato al calcio italiano. Profilo chiaro, budget anche.