La Fiorentina e l'attenzione alta sull'alimentazione: dieta mediterranea e piatti "fatti in casa"

Durante il ritiro in terra inglese la Fiorentina mantiene alta l’attenzione sull’alimentazione, affidandosi al lavoro di Duccio Pistolesi, chef della squadra, e Danilo Mocavero, maître, entrambi presenti in ogni trasferta sia in Italia che in Europa. Il menù quotidiano viene concordato con l’area medica e il nutrizionista del club, seguendo un rigoroso regime alimentare da atleti. La base resta la dieta mediterranea, con l’utilizzo di prodotti di alta qualità portati dall’Italia.

Ogni pasto viene servito a buffet e offre due o tre opzioni tra primi, secondi e contorni, sempre accompagnati da frutta fresca. Un’organizzazione attenta che garantisce alla squadra le giuste energie per affrontare al meglio il lavoro sul campo. A riportarlo è La Nazione.