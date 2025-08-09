Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "Tutti per De Gea. Fiorentina, che test. Il portiere ritorna nel suo Old Trafford" e "Dopo l’infortunio di Ferguson Bologna tra Miller e Mandragora" 

Corriere dello Sport: "Viola in Premier. Kean e Dzeko nel tempio di Old Trafford. Derby De Gea: con lo United otto trofei e 545 partite".

La Nazione: "De Gea ritrova "Sir" Ferguson".

La Repubblica (Firenze): "Viola, c’è il Manchester. Atmosfera da Champions nel giorno di De Gea".

Corriere Fiorentino: "Ultimo test. I viola oggi sfidano il Manchester United. E Sottil va al Lecce".