Playoff Conference, la Fiorentina conferma il ritorno al Mapei e ringrazia il Sassuolo
Era già noto da tempo, con la conferma anche dalle parole del dg Alessandro Ferrari, adesso è anche "ufficiale". La Fiorentina giocherà la gara casalinga del playoff di Conference League (il ritorno, con l'andata che sarà in trasferta) al Mapei Stadium di Reggio Emilia, nel doppio confronto europeo per entrare nel tabellone principale del torneo e in cui incrocerà una tra Polissya e Paksi (probabilmente la prima, dopo il 3-0 di ieri nei primi 90 minuti). Il tutto per consentire di lavorare sul restyling del Franchi senza interruzioni nel mese di agosto; ecco la nota della società viola che dà la conferma definitiva:
ACF Fiorentina comunica che il play off di ritorno di UEFA Conference League, in programma giovedì 28 agosto, verrà disputato presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. La Fiorentina ringrazia il Sassuolo, in particolare nella persona del Direttore Generale e Amministratore Delegato Giovanni Carnevali, per la fattiva collaborazione e per l' accoglienza che sicuramente verrà riservata al Club viola ed ai suoi tifosi.
